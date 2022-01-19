Стокгольм, , 11:51 — REGNUM С критикой в адрес однобокого освещения местными СМИ отношений между Россией и западными странами выступил 19 января шведский журналист Юхан Кронеман в своей статье для Dagens Nyheter.

Швеция

«Шведские СМИ, похоже, охвачены предчувствием войны, и, судя по заголовкам материалов и аналитическим статьям, нападение России на Готланд — лишь вопрос времени», — написал он в своем материале.

Также журналист отметил, что российскую сторону трудно обвинить в экспансионистских намерениях, в то время, как НАТО на протяжении последних 30 лет все время продвигалось к границам РФ. При этом он указал, что в СМИ никто ничего не говорит на эту тему.

«Когда говорят то, что, например, говорила заместитель госсекретаря США Венди Шерман в воскресенье в передаче Agenda о дружелюбном и неагрессивном поведении НАТО и США по отношению к окружающем миру и соседям — от этого же просто волосы дыбом встают», — пояснил Кронеман.

В то же время журналист уточнил, что он не может понять в этой ситуации поведение властей Швеции, стремящихся во всем поддерживать НАТО и США, с 1945 года применяющих пытки и насилие в ответ на любые политические и социальные изменения в Западном полушарии.

«Неужели они не угомонятся, пока в Европе не начнется новая война?», — задается вопросом Кронеман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единой позиции в отношении проекта «Северный поток — 2» у стран НАТО нет, однако необходимость диверсифицировать свои источники энергии есть для всех.