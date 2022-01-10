Таллин, 10 января 2022, 12:41 — REGNUM Россия намерена и дальше отстаивать свою главную внешнеполитическую цель — установление прямого контроля над всей бывшей территорией СССР. Такое мнение в интервью гостелерадио Эстонии ERR высказал бывший министр иностранных дел этой страны, депутат Европарламента от правящей Реформистской партии Урмас Паэт.

Контурная карта СССР
Контурная карта СССР
(сc) Morwen

Следите за развитием событий в трансляции: ««Красные линии»: переговоры между Россией и США в Женеве – все новости»

Комментируя предстоящие 10 января в Женеве (Швейцария) переговоры между представителями России и США по поводу выдвинутых Москвой Западу требований о гарантиях безопасности, Паэт отметил, что Россия не включает в сферу своих интересов из б. СССР только три прибалтийские республики: «Вся прочая территория, по мнению Москвы, должна быть в российской сфере влияния, и это показывают события последних дней (в Казахстане — ИА REGNUM.

Паэт отметил, что Россия не только готовилась к этому, но и постоянно действует для этой цели. Он указал на происходящие сейчас военные действия России на границе с Украиной, события в Крыму и на Донбассе в 2014 году, войну с Грузией в 2008 году, а также на то, что российские войска на протяжении всего постсоветского периода остаются в Молдавии.

По мнению Паэта, переговоры в Женеве не дадут ясных результатов: «Мы в Эстонии, как рациональные люди, видим эти переговоры в черно-белом свете — будет достигнута цель или нет. Но в международной, более замыленной перспективе эта картина не такая черно-белая».

По его мнению, США могут инициировать переговоры о восстановлении договоров по контролю над вооружениями, но «переговорам по существу о том, что Россия хочет решать за своих соседей, надо противостоять». Как подчеркнул Паэт, «это не тот отправной пункт, по которому любое демократическое западное государство могло бы вести переговоры по существу».