Москва, , 22:39 — REGNUM Россия так и не приняла мер по улучшению ситуации на границе с Украиной, реально существует угроза российского вторжения на Украину, заявил 11 января посол США в РФ Джон Салливан в эфире «Дождя» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

ИА REGNUM) очень реальной угрозой. И деэскалации пока ещё не наблюдается». Салливан «Мы считаем это (вторжение ВС России на Украину — прим.) очень реальной угрозой. И деэскалации пока ещё не наблюдается».

Он добавил, что Россия стягивает войска к украинской границе.

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Энтони] Блинкен говорит о необходимости деэскалации и замгоссекретаря (США Уэнди Шерман) сказала об этом накануне». Салливан «У Соединённых Штатов это создаёт ощущение чрезвычайной ситуации, и вы слышали, как [американский] госсекретарь [говорит о необходимости деэскалации и замгоссекретаря (США) сказала об этом накануне».

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