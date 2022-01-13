Москва, , 12:53 — REGNUM Россия надеется на то, что угрозы новых санкций со стороны США не указывают на серьёзные намерения Вашингтона. Об этом 13 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Москва пока ничего не планирует отвечать, потому что мы всё-таки хотим надеяться на победу хоть какого-то здравого смысла. И хотим надеяться на то, что это только громкие заявления, такое бряцание — по-русски, прекрасное слово, — дабы попытаться как-то повлиять на нашу страну», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом, и увязывание его с вопросами безопасности в Европе «абсурдно».

"Это лишнее подтверждение того, что стоит за всем этим: попытки давить на Россию, попытки недобросовестной экономической конкуренции. Это лишний раз подчеркивает нашу правоту, когда мы говорим о своих озабоченностях и о том, что дальше нам двигаться некуда и что пора принимать во внимание нашу озабоченность», — указал Песков.

Ранее в Конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине, который предусматривает запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом России, а также санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток — 2».