Москва, , 14:18 — REGNUM Переговоры о гарантиях безопасности со стороны США и НАТО нужны России для легитимации своих дальнейших действий. Об этом 13 января сообщил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Очередь ОБСЕ: Россия и Запад обсуждают «красные линии» — все новости»

По его словам, даже если США откажутся от предложений России, у Москвы все равно появится возможность перейти от дипломатии к военным и военно-техническим механизмам давления на Вашингтон.

«Для чего нужны были эти переговоры? Я думаю, только для одного — для легитимации дальнейших военных и военно-технических действий России. Я думаю, заранее знали, чем закончатся эти переговоры, но нам нужно было их провести, пригласить за стол, обсудить», — сказал Коротченко.

Читайте ранее в этом сюжете: Коротченко: власти Казахстана оказались деморализованы в период беспорядков