Москва, , 11:49 — REGNUM Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию — это попытка бесцеремонного внешнего давления на политику этих стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рассматриваем высказывания генерального секретаря НАТО насчет готовности приема указанных стран в альянс как бесцеремонную попытку оказания внешнего давления на политику Финляндии и Швеции, с которыми нас связывают давние дружеские отношения», — цитирует слова министра сайт МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что требования Москвы к альянсу по выводу иностранных сил, техники и вооружений касаются в том числе Болгарии и Румынии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, власти России не раз заявляли, что ответственность за ухудшение отношений с США и другими странами Запада лежит не на ней. Москва открыта к диалогу.

Читайте также: Захарова рассказала об украшении стола на переговорах Лаврова с Блинкеном