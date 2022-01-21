Москва, 21 января 2022, 11:49 — REGNUM Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию — это попытка бесцеремонного внешнего давления на политику этих стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что требования Москвы к альянсу по выводу иностранных сил, техники и вооружений касаются в том числе Болгарии и Румынии.
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Как сообщало ИА REGNUM, власти России не раз заявляли, что ответственность за ухудшение отношений с США и другими странами Запада лежит не на ней. Москва открыта к диалогу.
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