Вена, , 17:09 — REGNUM Европейский союз, который готов к диалогу на равных с Российской Федерацией, может ввести серьезные санкции против Москвы. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью австрийской газете Presse am Sonntag.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Igor Kuznetsov

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По его словам, ограничительные меры против России будут введены в случае эскалации конфликта на Украине. При этом он отметил, санкции ЕС не будут затрагивать «Северный поток — 2» и газовый сектор, так как «мы в Европе» зависим от энергии из России.

«Мы (страны ЕС) не сможем изменить это в одночасье», — сказал министр.

Как передавало ИА REGNUM, 20 января министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что власти России несут ответственность за напряжённые отношения с Западом.