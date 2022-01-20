Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Вторжение России на Украину, в случае, если она на это решится, будет иметь серьёзные последствия для мира. Об этом заявил президент США Джозеф Байден на пресс-конференции в Белом доме по случаю первой годовщины со дня вступления в должность главы государства.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Американский лидер подчеркнул, что если российский президент Владимир Путин примет такое решение, это станет «самым серьёзным событием из того, что происходило в мире с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой войны», пишет CBS.

Байден заявил, что обеспокоен тем, что ситуация на российско-украинской границе «может выйти из-под контроля», в том числе из-за того, что Украина граничит с несколькими странами НАТО.

«Единственная война, которая хуже запланированной, — это война непреднамеренная», — сказал он.

Глава Белого дома добавил, что хочет дать понять российскому лидеру, что России придётся заплатить высокую цену за подобные действия. Так, в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России не будут иметь возможность проводить операции с американским долларом.

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«Если они вторгнутся, они заплатят. Их банки не смогут иметь дело с долларом», — сказал американский лидер журналистам на пресс-конференции.

Байден добавил, что это, в свою очередь, грозит негативным влиянием на экономику США.

В то же время он заявил, что российские власти пока не приняли окончательного решения по поводу действий в отношении соседней страны, и выразил уверенность, что Путин не хочет полномасштабной войны с Западом.

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Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома Джен Псакипо итогам пресс-конференции президента США Джозефа Байдена заявила, что США буду считать «новым вторжением» России на Украину любое пересечение украинской границы войсками РФ.