15 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова главы российского МИД по поводу того, что Москва не будет мириться с активностью НАТО на границах с Россией.

Елизавета Коробова, , 23:24 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что Москва не будет мириться с появлением Североатлантического альянса на российских границах, в особенности на территории Украины, учитывая также курс, который избрало для себя украинское руководство, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 16 января в социальной сети Facebook.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

«В НАТО сплошные дальтоники. Бесполезно им цветные линии рисовать. Лучше сразу кулаком пригрозить», — считает Людмила Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия сделала всё на дипломатическом уровне, чтобы не допустить обострения отношений с НАТО, но Североатлантический альянс намерен идти на конфронтацию с Российской Федерацией и с этим уже ничего не поделаешь.

«Ну что, властители России, как вас там учила улица? Правильно наносить удары первыми! Хватить унижаться, пришло время действовать!» — обращается Егиазар Ш.

«Не надо рисовать красные линии, надо наносить удары. Так гораздо понятнее», — поделился своим мнением Денис К.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что российским дипломатам пора сделать шаг назад, чтобы на авансцену вышли представители Министерства обороны Российской Федерации.

«Америка шаг за шагом уже наступает на Россию, а российские дипломаты всё ещё о красных линиях говорят. Поздно уже, хватит трепаться, пора работать Вооружённым силам РФ!» — указывает Sharip S.

«У меня такое ощущение, что наши, когда говорят об этих линиях, прямо рекомендуют и говорят, где и что нужно сделать. Ну что за детский сад? Никогда в политике никакие уговоры не решают, если речь идёт о сильных игроках. Поэтому попытки российских дипломатов надавить на жалость обернутся в любом случае полным крахом», — убеждён Дмитрий Р.

Часть людей полагает, что Соединённые Штаты не слышат голос разума, им чужды такие понятия, как уважение и сострадание. Граждане убеждены, что России пора посмотреть на своего оппонента не как на «партнёра», а как на реального врага.

«Что бы там ни говорили, как бы что ни называли, Америке по барабану. Их волнует только своя выгода. И пока им хвост не прищемят ответными санкциями или военными действиями, они будут продолжать врать про российское вторжение и выставлять Россию в качестве мирового отщепенца. Нашим политикам пора перестать стесняться и начать уже действовать», — пишет Ольга С.

Ряд пользователей указывает на то, что Лавров абсолютно прав, когда говорит, что красная линия проходит по Украине. Дальше этой черты альянсу заходить ни в коем случае нельзя, иначе будут последствия, предупреждают граждане.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если НАТО красные линии будет игнорировать в Азовском море, то им укажут путь возврата!» — пишет Катерина К.

Отдельные комментаторы призвали российское руководство не медлить, а скорее подстраивать свою оборонную доктрину согласно тому, как стремительно меняется мир вокруг России.

«Хватит уже считать линии! Если наши власти будут продолжать молчать, то скоро базы НАТО будут размещены уже в границах Российской Федерации!» — предупреждает Виктория М.

Напомним, 14 января министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, посвящённой итогам 2021 года, о том, что Москва не будет мириться с появлением Североатлантического альянса на российских границах, в особенности на территории Украины, учитывая также курс, который избрало для себя украинское руководство. «Это красная линия по-настоящему», — добавил глава МИД РФ.