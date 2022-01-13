Брюссель, , 16:20 — REGNUM Простого запрета «Северного потока — 2» со стороны руководства ЕС, в том числе Европейской комиссии, быть не может. Особенно если не будет «эскалации на Украину», сообщил 13 января журналистам верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Pool Moncloa. JM Cuadrado

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По итогам переговоров с французским министром вооруженных сил Флоранс Парли глава европейской дипломатии напомнил, что СП-2 является частным проектом, и, если он построен по европейским нормам, Брюссель не может его запретить.

При этом заключение о том, соблюдены ли нормы, даёт европейский регулятор и также важно мнение немецкого регулятора. Здесь ключевым является вопрос, сможет ли СП-2 «работать внутри системы поставок газа в ЕС». Если да — то разрешение будет выдано.

Боррель «Институты ЕС не могут запретить строительство инфраструктуры в соответствии с правилами. Конечно, он связан с военной ситуацией на Украине, это очевидно».

Поэтому если будет зафиксирована «российская агрессия» против Украины и введены санкции против Москвы, то СП-2 не откроют. Но если, напротив, будет деэскалация «и ничего не случится, тогда этот вопрос только в руках регуляторов».

Напомним, европейские регуляторы выдвинули требование к СП-2, чтобы его оператор в Германии перешёл в статус германского юридического лица (перестав быть иностранным). Когда это требование будет выполнено, газопровод запустят. При этом украинская тема не сходит с уст западных участников переговоров.

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