Таллин, , 10:09 — REGNUM Власти Эстонии готовы к тому, чтобы разместить в республике до пяти тысяч военных из числа сил быстрого реагирования НАТО. Об этом 17 января заявил канцлер эстонского министерства обороны Кусти Сальм, его слова приводит вещательная компания ERR.

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«Мы четко видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости… В Эстонии все готово на случай прибытия сил быстрого реагирования НАТО численностью до 5 тысяч человек», — сказал он.

Также Сальм отметил, что в Тапа имеется территория для принятия военных НАТО, на которой, по его мнению, можно складировать оборудование и оружие для того, чтобы потом раздавать его солдатам.

При этом эстонского минобороны добавил, что в случае, если военным альянса не хватит места в казармах, можно будет разместить их в палатках.

«Если союзникам придется задержаться в Эстонии, то будут построены и казармы», — пообещал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс предложил России провести серию встреч на тему безопасности в Европе, включая обсуждение ситуации вокруг Украины.