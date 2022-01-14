Москва, , 13:30 — REGNUM Россия не понимает, каким образом Евросоюз хочет принимать участие в переговорах по предложенным российской стороной гарантиям безопасности. Об этом 14 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Я даже не знаю, как Евросоюз видит свое участие в переговорах по безопасности. Вы сказали, возможно ли наладить какой-то канал с Евросоюзом по вопросам безопасности отдельно от США и НАТО, я не знаю, откровенно говоря», — сказал он.

При этом глава МИД РФ отметил, что Евросоюз семь с половиной лет назад разрушил все механизмы диалога с Россией, включая те, где обсуждались практические аспекты обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не позволит спустить переговоры по российским предложениям о гарантиях безопасности в абстрактные дискуссии и ожидает от Вашингтона взрослой реакции в этом вопросе.