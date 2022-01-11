Москва, , 14:04 — REGNUM Объяснить цели США на переговорах в Женеве пока невозможно. Об этом 11 января заявил переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко в эфире телеканала «Россия 24».

Россия и США Mil.ru

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«Зачем американцам переговоры — тут тоже есть разные догадки. Одни говорят, что переговоры нужны, для того чтобы, пока они ведутся, не было каких-то российских провокаций в Украине. Другие говорят, что американцы хотят достичь договорённостей для того, чтобы успокоить ситуацию. Перенести центр тяжести своей политики в Азию», — заявил Палажченко.

«Но всё это домыслы. Реально мы имеем дело сейчас с началом переговоров», — указал он.

По его мнению, вероятность вступления Украины или Грузии в состав НАТО невелика, а решение поставлять вооружения наподобие ракетных комплексов на Украину на двусторонней основе выглядит сомнительным.

«Я думаю, что… можно представить такую ситуацию, но это ситуация крайне гипотетическая и, по-моему, крайне невыгодная как Украине, так и США. Так как непонятно, какие разумные цели такие ракеты могли бы преследовать», — указал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что России и США на переговорах в Женеве не удалось достичь прогресса по ключевому для Москвы вопросу о нерасширении НАТО. Однако он допустил, что баланс всё же может быть найден в дальнейшем.