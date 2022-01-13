Брест, Франция, , 16:00 — REGNUM Европейский союз внесет собственные предложения в рамках проходящих дискуссий с участием России и США по архитектуре безопасности в Европе. Об этом 13 января рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав минобороны Евросоюза во французском Бресте.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы сейчас вовлечены в дискуссию по архитектуре безопасности в Европе. ЕС в рамках этих дискуссий выразит свои опасения и внесет свои предложения», — приводит его слова РИА Новости.

Также Боррель уточнил, что это будут предложения, связанные с механизмами консультаций, предупреждения инцидентов, горячих линий связи на экстренный случай и других мер, способствующих снижению напряженности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов «положить на стол переговоров» свои конкретные предложения по безопасности, чтобы в дальнейшем обсуждать их с Москвой.