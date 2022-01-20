Москва, , 12:59 — REGNUM На сегодняшний день у США просматривается готовность к обсуждению вопросов, однако она не распространяется на темы, имеющие принципиальное значение для России. Об этом 20 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

«Действительно есть и сигнализируется определённая готовность обсуждать некоторые вопросы, связанные с этой ситуацией, со стороны Вашингтона, со стороны НАТО и так далее, что, наверное, относится к позитивной стороне», — сказал представитель Кремля, говоря о сигналах из Вашингтона о готовности обсуждать тему неразмещения вооружений на Украине.

При этом Песков указал, что такая готовность США обсуждать вопросы, не распространяется на темы, которые носят первостепенное значение для России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что письменного ответа по своим предложения о гарантиях безопасности в Европе ожидает Россия от США в течение ближайшего времени.