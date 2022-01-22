Париж, , 20:43 — REGNUM Французский журнал Le Figaro опубликовал репортаж с места учений Североатлантического альянса в Прибалтике, где НАТО усиливает военное присутствие, готовясь к «конфликту» с Россией.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отмечается, что в военных учениях участвуют как французские, так и британские танки, бронеавтомобили, БМП, противотанковые снаряды и ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании изучают возможность отправки дополнительных войск в Восточную Европу для их размещения в условиях растущей напряженности между Украиной и Россией.

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