Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Посольство России в США раскритиковало подход американской стороны к переговорам в Женеве и отвергло заявления в Вашингтоне о якобы возможности дезинформации российской стороны о ходе этих дискуссий. Об этом 10 января говорится на официальной странице посольства РФ в США в соцсети Facebook.

Посольство России в США Asiir

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«Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности. Наша страна с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность в том, что касается этого диалога», — отмечается в сообщении российской дипмиссии.

Также уточняется, что такой подход американской стороны свидетельствует о деградации культуры ведении переговоров.

«В свою очередь, ожидаем взаимной открытости и с американской стороны. Призываем коллег отказаться от безосновательных спекуляций в адрес своих партнеров по консультациям. Тем более что такой подход свидетельствует о деградации культуры ведения переговоров», — добавляется в сообщении

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США готовятся к тому, чтобы российская сторона якобы «станет распространять дезинформацию» об итогах переговоров в Женеве.