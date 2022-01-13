Берлин, , 20:29 — REGNUM Представители России, Франции, Германии и Украины в ближайшее время встретятся для подготовки контактов в «нормандском формате», сообщил 13 января журналистам германский канцлер Олаф Шольц.

Олаф Шольц Michael Lucan

Эммануэль Макрон] и я много раз пытались вновь запустить переговоры». Шольц «Мы пытаемся активировать «нормандский формат». Французский президент [] и я много раз пытались вновь запустить переговоры».

Он положительно оценил готовящуюся встречу представителей четырёх стран.

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Также германский канцлер прокомментировал переговоры России с США и с НАТО, отметив, что использование разных форматов важно для поддержания диалога. Эти переговоры являются, по его словам, «попыткой идти по конструктивному пути».

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