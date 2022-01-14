Брюссель, , 12:15 — REGNUM Североатлантический альянс (НАТО) готов к тому, чтобы осуществлять взаимный с Россией контроль над вооружениями, включая ядерные. Об этом 14 января заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире Польского радио.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы должны различать несколько вопросов. Одно дело — односторонний вывод войск с территории НАТО, чего добивается Россия, предлагая нам на подписание трактат, и это исключено. На такой компромисс мы не пойдем», — сказал он.

При этом Столтенберг отметил, что у НАТО якобы есть право «на защиту всех союзников с помощью присутствия войск на восточном фланге» и добавил, что альянс открыт к открытом, равномуи обоюдному контролю за вооружениями.

«Это, однако, должно быть взаимным и возможным для проверки. Это касается обычных и ядерных сил. Ранее мы убедились, что контроль над вооружениями позволяет снизить напряжение по обе стороны», — добавил генсек альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не уверен в намерениях России по поводу Украины.