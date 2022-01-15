15 января 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова министра иностранных дел РФ по поводу того, что Россию постепенно окружает всё большее и большее количество военных баз США и их союзников.

Артур Савин, , 16:27 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что США и их союзники стремятся создать военные плацдармы вокруг России, чтобы обеспечить себе доминирование в Европе, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 15 января в социальной сети «ВКонтакте».

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

«НАТО и США ведут против России агрессивную политику. Они хотят окружить нас базами, чтобы уничтожить. Всем это очевидно. Если бы такой цели не ставилось, то и необходимости во всех этих военных базах не было бы», — поделился своим мнением Евгений К.

Многие пользователи пришли к выводу, что российский МИД говорит настолько очевидные вещи, от которых даже неловко становится. Ведь долгие-долгие годы до властей страны тщетно пытались достучаться те, кто бил тревогу по поводу военной активности наших «партнёров» на границах с Российской Федерацией.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это давно не секрет. Для того и СССР уничтожали, чтобы в конечном итоге покончить с Россией», — убеждена Мария В.

«США уже давно создают плацдармы на отторгнутых от СССР территориях», — напоминает Александр Б.

Часть людей полагает, что МИД России стал постепенно называть вещи своими настоящими именами после того, как Запад окончательно растоптал надежду на восстановление дружеских отношений с Москвой.

«К чему эти заявления именно сейчас? США создают эти военные базы вокруг России уже лет 50! С нарастающей активностью и большими успехами! Почему об этом ещё год назад не заявили или 10−15 лет назад? Что изменилось-то?» — задаётся вопросом Радион Д.

«Видимо, последняя надежда Кремля на дружбу с Америкой закончилась. Теперь обострение отношений и окончательный разрыв отношений. И ради чего надо было столько лет терпеть унижения и загонять страну в капкан? Непонятно», — написала Нина С.

Некоторые комментаторы отмечают, что многим тяжело представить себе крупномасштабные военные действия с участием ведущих стран на территории Европы, но людям стоить напомнить, какой ужас творился на территории Югославии и чьи руки оказались там по локоть в крови.

«После того как в Югославии, в центре Европы, города бомбили самолётами, уже ничему не удивляешься. Правильно, что наш В. В. Путин укрепляет нашу страну. По крайней мере, безнаказанного беспредела не будет. НАТО и США получат достойный ответ на свою агрессивную политику», — отмечает Ксения А.

Бомбардировка Югославии. 1999 г (сс) Darko Dozet

Ряд пользователей указывает на то, что российской стороне пора перейти от слов к делу и наглядно продемонстрировать Вашингтону готовность отставить свои интересы.

«30 лет мямлили, а сейчас вдруг проснулись! Ну и что теперь делать собирается наше руководство страны? Момент был уже давно упущен!» — пишет Илона И.

«Хватит уже ныть! Смотреть противно! Нам необходимо создавать свои военные плацдармы на подступах к Америке. Только тогда там за голову возьмутся и перестанут давить на нашу страну», — указывает Дмитрий К.

«Надо ядерное оружие на Кубе разместить или в Венесуэле, и дело с концом», — считает Кирилл Д.

Напомним, 14 января министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году о том, что США и их союзники стремятся создать военные плацдармы вокруг России, чтобы обеспечить себе доминирование в Европе.