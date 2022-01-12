Киев, , 08:45 — REGNUM Итоги переговоров между Россией и США в Женеве обсудил в ходе телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом 12 января сообщает пресс-служба украинского министерства иностранных дел.

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен Mfa.gov.ua

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«Блинкен поделился с Кулебой содержанием переговоров между российской и американской делегациями в Женеве 10 января», — говорится в сообщении.

Также указывается, что стороны договорились о дальнейших шагах США и Украины с учетом следующих дипломатических контактов с Россией в формате Совета НАТО — Россия и ОБСЕ.

При этом Блинкен и Кулеба заявили о взаимной приверженности дипломатическому принципу «никаких договорённостей по Украине без Украины» и провели обсуждение жёстких экономических санкций в отношении России и практическое укрепление обороноспособности Вооружённых сил Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что власти Соединённых Штатов ждут от России разъяснений по поводу начавшихся на западе страны военных учений.