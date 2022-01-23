Берлин, , 17:30 — REGNUM НАТО не в состоянии по требованию России гарантировать нерасширение военного блока. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Олаф Шольц Steffen Prößdorf

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По его словам, «в повестке дня» Североатлантического альянса вообще не значится вступление новых стран Восточной Европы в блок.

«К чему это требование со стороны России? — отметил он. — Такой гарантии (о нерасширении НАТО) не может быть».

Как передавало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что РФ надо признать, что «сила в правде».