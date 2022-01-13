Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Россия в давлении Вашингтона на Москву усматривает неспособность Соединенных Штатов аргументированно отстаивать свою точку зрения на переговорах. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Очередь ОБСЕ: Россия и Запад обсуждают «красные линии» — все новости»

По его словам, складывается впечатление, что американские политики через СМИ запустили миф о «неминуемом российском вторжении на Украину» и теперь сами же преодолевают собственные фобии.

«Причем за требованиями законодателей «побольнее наказать» нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности. В подобном давлении усматриваем неспособность США аргументированно отстаивать свою точку зрения за столом переговоров», — говорится в заявлении российского посла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил о недопустимости присутствия американского военного потенциала вблизи границ РФ.

Он отметил, что Россия и США несут особую ответственность за международный мир и безопасность. Посол также призвал Вашингтон отказаться от «агрессивной риторики внешнеполитической экспансии».

Читайте также: Антонов обвинил чиновников США в подрыве переговоров