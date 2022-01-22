22 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили угрозу президента США в виде применения «никогда не виданных санкций» в отношении России.

Светлана Рыбина, , 10:09 — REGNUM Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что Вашингтон готовит для России «никогда не виданные санкции» на случай эскалации ситуации вокруг Украины, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 21 января в социальной сети Facebook.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Байден сам-то понял что сказал. Мне кажется, что он сам не особо понимает, в чём заключаются эти самые «никогда не виданные» санкции», — пишет Viacheslav S.

Многие пользователи не отнеслись всерьёз к заявлению американского президента. Граждане считают, что раз Байден угрожает России потенциальными последствиями в случае возможного вторжения на Украину, то никаких таких «невиданных» санкций не будет, ведь не так страшен чёрт, как его малюют.

«Санкции выше неба! Нет, больше планеты! Нет, санкции размером с Галактику! А у меня, больше Вселенной санкции! А я! А мне! А я больше не играю с тобой! Вот!» — шутит Виктор С.

«Невиданные, адские, из Преисподней… скоро Госдеп исчерпает свой лимит на прилагательные!» — предрекает Yaroslav B.

«Невиданными санкциями»! Так они потому и невиданные, что их пока ещё никто не видел. Зато все слышали. Надо же американцам на кого-то вешать свои собственные проблемы. Россия — самый удобный «мальчик для битья» на Западе», — указывает Владимир О.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия, несмотря на весь тот ворох санкций, которые были на неё наложены западными странами, всё равно крепко стоит на ногах, поэтому ждать катастрофы от очередных антироссийских мер не стоит.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Больше похоже на крик отчаяния. США уже не знают, чем Россию можно ещё уколоть. Стоит как глыба, хоть ты тресни», — поделился своим мнением Николай С.

Часть людей полагает, что под боком у России всегда есть дружественный Китай, который, в случае чего, подставит нашей стране своё плечо, но именно к такому развитию событий и подталкивают американские политики.

«Помнится, когда Россия планировала наладить товарооборот с такими странами, как Китай, в национальных валютах, США тогда очень сильно были недовольны. Получается, сейчас они сами этого хотят, раз подталкивают Россию в китайские объятия своими санкциями! Где логика?» — спрашивает Pavel O.

Ряд пользователей указывает на то, что чем больше Байден говорит о санкциях, тем менее грозными они кажутся, поэтому ему следовало бы перейти от слов к делу и показать, на что Америка способна против России.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Надоела эта тематика пуще пареной репы. До чего же обмельчал интеллектуальный потенциал мировых лидеров! Смотреть и слышать стыдно. Ничего толкового придумать не могут, зато пыжатся, словно они самые великие мыслители последнего тысячелетия», — отмечает Larisa L.

«Допекли уже этими страшными санкциями! Давайте их уже! Что воздух-то сотрясать? Давайте и закончим как в вопросе санкций, так и в вопросе самой Америки!» — призывает Владислав Н.

Напомним, 20 января президент США Джозеф Байден заявил на пресс-конференции в Белом доме о том, что Вашингтон готовит для России «никогда не виданные санкции» на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Американский лидер добавил, что Российскую Федерацию будет ждать «катастрофа», если она решит «завоевывать» украинскую территорию.