Москва, , 18:48 — REGNUM Вопрос размещения ракет и вооружений в Калининграде Москва не станет обсуждать никогда и ни с кем. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Россия никогда не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет и вооружений из Калининграда», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что Калининград является российской территорией.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предложений о трёхсторонних переговорах в формате РФ — США — Украина американская сторона не присылала.