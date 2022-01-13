Москва, , 15:01 — REGNUM России следует перенять методы заботы о своих гражданах у США. Об этом 13 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Эксперт отметил, что США готов применить силу, включая тяжелую военную технику ради безопасности американцев в любой точке мира. Точно также следует действовать и России.

«Американцы ради одного своего гражданина посылают авианосную ударную группу. Будем брать пример с США, как надо заботиться о своих гражданах. И будем заботиться. Пускай нас не пугают», — сказал Коротченко.

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