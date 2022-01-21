Москва, , 15:41 — REGNUM Принятие стран Прибалтики и Польши в НАТО не привело к снижению антироссийских настроений в соответствующих странах. Об этом 21 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Нас заверяли многократно, что совсем наоборот, мы их примем в НАТО и вот эти у них фобии, которые остались ещё с советских времен, они улягутся, и это будут мирные, добрые ваши соседи», — заявил Лавров.

«Ровно наоборот всё получилось! Русофобское меньшинство именно во главе с этими странами, прежде всего Прибалтики и Польши, правит бал не только в НАТО, но и в Европейском Союзе, заставляя продолжать тупиковую антироссийскую политику по всем без исключения вопросам», — продолжил он.