Вашингтон, , 20:30 — REGNUM Существуют вещи, которые НАТО и Россия могли бы делать совместно. Об этом в ходе конференции в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

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«Справедливо слушать русских. Может существовать то, что мы могли бы сделать вместе», — сказал Альбарес.

По его словам, в Североатлантическом альянсе могут «разработать меры, которые будут укреплять доверие», в результате чего у сторон получится «говорить о контроле над вооружениями».

Альбарес выразил надежду на то, что «с другой стороны нас встретят люди с такой же доброй волей».