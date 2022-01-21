21 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили твит главы Украины, в котором он назвал себя президентом великой державы и поспорил с заявлением американского лидера.

Тимур Кондратьев, , 15:53 — REGNUM Решение украинского президента Владимира Зеленского назвать себя президентом великой державы и парировать слова американского лидера Джозефа Байдена о «незначительной агрессии России», которая может повлечь за собой более сдержанную реакцию со стороны Вашингтона и союзников, утверждением, что «незначительных агрессий и маленьких народов не бывает», вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 21 января в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Зеленский в роли Наполеона Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

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"И тут Зеленский понял, что он купил билет на транспортник ВВС США, на самое почётное место — шасси самолёта. И чем выше самолёт поднимается, тем ему страшнее», — написал Сергей Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные заявления со стороны Зеленского невозможно воспринимать всерьёз.

«Комик остаётся комиком», — пишет Дмитрий Д.

«Президент великой державы»? Сильно! Сильно смешно», — отмечает Евгений Г.

Некоторые комментаторы предполагают, что если американский президент увидел данной спич Зеленского в соцсетях, то он лишь посмеялся над забавным поведением своей марионетки.

«Байден, когда подпись увидел, посмеялся, небось, в голосину! Ох уж этот Зеленский. Помнится, говорил, что его страна никогда не будет пешкой или козырем. И что теперь, юморист фиговый?» — обращается Виталий Ч.

Часть людей считает, что до великой державы Украине ещё очень далеко, поэтому Зеленский может называть так Украину только в социальных сетях.

«Ну великой державой Украина навряд ли станет в обозримом будущем. Для этого нужно вливать в науку и научно-производственную сферу сотни миллиардов, как в США, Японии и других развитых странах. Просто нет денег на Украине. А те, что есть, растаскивает и вкладывает в развитие и уровень жизни Запада кучка олигархов. Тотальная коррупция, преступность, народ грабят», — указывает Булат Ж.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский пытается придать себе значимости, хотя всё время своего президентства он только и делал, что просил в долг и жаловался на тяжёлую жизнь.

«Забавно, президент великой державы болтается с протянутой рукой по миру и жалуется на жизнь. Если это представитель великой державы, то Россию на фоне этого недоразумения можно назвать райскими кущами и царством благодати», — поделился своим мнением Александр М.

«Ну Украина могла бы быть великой державой при наличии здравого смысла в правительстве, а его там не было уже лет 30−40. Ну какой из лицедея президент?» — задаётся вопросом Яков Г.

Отдельные комментаторы предполагают, что Зеленский написал это сообщение не с целью переубедить Байдена, а чтобы накормить украинский народ очередным туманящим сознание бредом.

«Придите уже в чувство! Это не президент Украины, это убожество! Самое страшное, что люди верили ему, что он хоть как-то выправит патовое положение страны. А он как был клоуном, так им и остался. Комедия с Порошенко показала, что судебной системы на Украине больше нет. Теперь там прав тот, кто с деньгами или автоматом», — считает Dmitrij P.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский на дебатах Gov.ua

Напомним, 20 января украинский президент Владимир Зеленский назвал себя в Twitter президентом великой державы и отметил, что слова американского лидера Джозефа Байдена о «незначительной агрессии России», которая может повлечь за собой более сдержанную реакцию со стороны Вашингтона и союзников, не соответствуют реальной обстановке, потому что «незначительных агрессий и маленьких народов не бывает».