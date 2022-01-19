Москва, , 12:54 — REGNUM В России ожидают письменного ответа НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток в ближайшие дни. Об этом 19 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Нет, пока письменного ответа мы не получили на поставленные вопросы. Надеемся, что получим их на днях», — заявил Песков.

«Конечно, в свете состоявшихся трёх раундов переговоров и процесса формулирования ответа со стороны США и НАТО, такие контакты… на уровне глав МИД, которые состоятся в пятницу, чрезвычайно важны. Не будем пока ничего говорить. Повестка абсолютно понятна. Поэтому дождёмся пятницы», — указал он.