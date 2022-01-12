Варшава, , 13:27 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью для издания Gazeta Polska заявил, что в Польше знают и понимают Россию лучше, чем её партнеры, союзники и друзья на Западе.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С исторической точки зрения нам здесь, в Польше, трудно когда-либо ошибиться в отношении России. Мы знаем её культуру и характер лучше, чем кто-либо на Западе», — указал министр.

По словам дипломата, это должно стать поводом к тому, что «партнеры в Брюсселе и Вашингтоне должны больше прислушиваться к Польше».