Киев, , 16:47 — REGNUM Русскоязычный город, например, Харьков может стать объектом «российской оккупации», заявил 21 января украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа 3». реж Алексей Кирющенко. 2019. Украина

Зеленский «Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован».

По словам украинского лидера, Москва объявит, что защищает русскоязычное население — и войдёт в Харьков под этим предлогом. Он аргументировал своё мнение «примером с Крымом».

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

Зеленский добавил, что захват Харькова станет «началом крупномасштабной войны». Или же Москва, прогнозирует глава украинского государства, займёт земли к северу от Крымского полуострова.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден объяснил, что именно посчитает «вторжением» России на Украину