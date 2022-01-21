Москва, , 12:11 — REGNUM Требование России к НАТО об отводе иностранных сил, техники и вооружений распространяется на Болгарию и Румынию, которые не входили в военный блок по состоянию на 1997 год. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, которые поступили к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава российского МИД ответил на вопрос о значении для Болгарии и Румынии требования Москвы о том, что НАТО должно вернуться к конфигурации 1997 года. Это один из опорных элементов российской инициативы о гарантиях безопасности, который сформулирован предельно чётко и не допускает двояких толкований, подчеркнул он.

«Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния», — сказал Лавров.

Напомним, Болгария и Румыния вошли в НАТО в 2004 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также назвал попыткой бесцеремонного внешнего давления на Финляндию и Швецию заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенбергао готовности быстро принять эти страны в альянс.

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