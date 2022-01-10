Москва, 10 января 2022, 18:52 — REGNUM «Ахинеей» назвал сетования Украины по поводу «Северного потока — 2» и якобы недостаточных поставок оружия Германией Киеву член Совфеда Алексей Пушков 10 января в Twitter.
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Комментируя заявление украинского посла в Германии Андрея Мельника о том, что Берлин должен отказаться от СП-2 и срочно нарастить поставки «оборонительного оружия Украине для повышения её обороноспособности», Пушков написал:
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