Москва, , 15:17 — REGNUM Официальные представители российских властей никогда не выступали с угрозами в адрес Украины. Об этом 21 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я ещё раз хочу напомнить тем, кто занимается анализом наших публичных выступлений, что Россия никогда, нигде, ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу», — заявил Лавров.