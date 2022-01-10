Женева, Швейцария, , 20:12 — REGNUM Переговоры с США в Женеве по гарантиям безопасности, которые состоялись 10 января, были сложными и при этом конкретными, заявил по итогам встречи глава российской делегации, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mid.ru

Рябков «Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти какие-то острые углы».

Напомним, в рамках подготовки к переговорам МИД РФ опубликовал 17 декабря 2021 г. проекты договора с Вашингтоном о гарантиях безопасности. Также были опубликованы соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран — членов Организации Североатлантического договора.

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Накануне, 9 января, в Женеве на рабочем ужине состоялись предварительные переговоры, а несколько часов назад сегодня, 10 января, стартовала основная часть консультаций. С российской стороны вторым главой делегации стал заместитель Минобороны РФ Александр Фомин.

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