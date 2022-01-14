Москва, , 09:41 — REGNUM В России рассчитывали, что здравый смысл восторжествует и Вашингтон примет разумное решение, но вместо этого в парламенте США звучат истеричные заявления о санкциях, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«У России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, но мы это преимущество в диалоге с НАТО не используем», — отметил в этой связи Володин в телеграм-канале.

Он также обратился к конгрессменам и дал им совет.

«Подумайте о последствиях. Ни к чему хорошему ваша истерия не приведёт. В первую очередь для США», — уверен Володин.

Совет один — меняйтесь сами, если хотите изменить мир, указал парламентарий.

«Пока предлагают садиться за стол переговоров, используйте эту возможность. У России есть чем постоять за себя. Не доводите до таких аргументов», — предупредил США.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сенат США опубликовал проект подготовленного демократами нового пакета санкций против государственного долга России, банковского сектора и руководства страны. Санкции предполагается ввести в случае нападения РФ на Украину.

Среди высокопоставленных лиц под ограничения могут попасть, в частности, президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу. Всего в списке значатся 12 должностей.

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