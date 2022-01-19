Москва, , 00:32 — REGNUM Элиты Запада могут поменять свои взгляды лишь в результате катастрофы или военного поражения. Об этом 18 января заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Шансов на отказ НАТО от военного освоения Украины немного, так как существует фактор внутренней логики развития организации и господства в западных элитах той картины мира, внутри которой поворот назад просто невозможен», — заявил эксперт.

Это, субъективный фактор, но он сильнее, чем объективистские расчёты по поводу угроз и выгод той или иной стратегии, отметил политолог.

Слишком многое должно измениться в мышлении политических элит на Западе, чтобы они могли всерьёз задуматься о смене курса. Такие перемены случаются только в результате глубокого кризиса или военной катастрофы, подытожил Неменский.

Напомним, что в декабре 2021-го и январе 2022-го года интенсивно идут переговоры и консультации между представителями США, НАТО и России. Одним из предметов обсуждения является вступление Украины в состав альянса.