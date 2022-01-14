Москва, 14 января 2022, 12:21 — REGNUM Терпению России по поводу действий западных стран пришел конец, Москва «запрягала долго — сейчас пора ехать, ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит», заявил 14 января глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет бесконечно ждать обещаний Запада.
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