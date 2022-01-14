Вашингтон, , 21:30 — REGNUM Официальный представитель США, имя которого не указано, заявил, что Россия подготовила группу оперативников для проведения операции «под чужим флагом» на востоке Украины. Будет инсценировано нападение на российские войска, на что Россия ответит вторжением на Украину, передаёт 14 января CNN.

Против России Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам неназванного представителя, эти спецназовцы «обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России».

При этом американский представитель ссылается на заявление из Киева как на подтверждение своей версии. Речь идёт о заявлении украинского минобороны, утверждающего, будто бы «российские спецслужбы готовят провокации против российских сил в попытке подставить Украину».

В помощь этой версии также приводятся слова американского советника по нацбезопасности Джейка Салливана, который заявил накануне, 13 января:

«Наше разведывательное сообщество получило информацию о том, что Россия готовит почву, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения».

Вышеуказанный представитель уточнил, что сейчас российские спецслужбы готовят эту провокацию, а само вторжение «может начаться между серединой января и серединой февраля». По его словам, повторяется сценарий 2014 года с Крымом.

Также, по словам собеседника телеканала, в России аудиторию морально готовят «к вмешательству, в том числе подчёркивая нарративы об ухудшении положения с правами человека в Украине и усилении воинственности украинских лидеров».

«В декабре русскоязычный контент в социальных сетях увеличился в среднем почти до трёх с половиной тысяч постов в день, что на 200% больше, чем в среднем за день в ноябре», — добавил он.

Также для аргементации пригодилось заявление с Украины о том, что «ряд правительственных веб-сайтов подвергся кибератаке». Так, в МИД Украины пришёл угрожающий текст, который предупреждал украинцев «бояться и ждать худшего».

Правительство Украины заявило, что, по всей видимости, за атакой стоит Москва.

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