Москва, , 13:51 — REGNUM Позиция России по гарантиям нерасширения НАТО на восток — объективно максималистская, но не выдвигается ради того, чтобы обеспечить Москве свободу действия после того, как она будет отвергнута. Об этом 11 января заявил переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко в эфире телеканала «Россия 24».

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«Говорить, что Россия преднамеренно внесла такие максималистские позиции, для того чтобы они были отвергнуты, чтобы потом сделать такое заявление и действовать потом на своё усмотрение — это, конечно, домыслы», — заявил Палажченко.

В то же время, по его мнению, юридически обязывающие гарантии нерасширения НАТО — позиция объективно максималистская, считает он.

«Что произойдёт, когда она будет отвергнута, будут ли искать какой-то компромисс? Ни Украина, ни Грузия не могут быть приняты в НАТО, это все понимают. Можно ли найти какой-то компромисс, который основан на этом понимании без юридически обязывающих гарантий — это большой вопрос», — указал Палажченко.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что России и США на переговорах в Женеве не удалось достичь прогресса по ключевому для Москвы вопросу о нерасширении НАТО. Однако он допустил, что баланс всё же может быть найден в дальнейшем.