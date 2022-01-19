Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Американский Государственный департамент считает, что изменения в конституции Белоруссии могут способствовать тому, что в республике будет размещено российское ядерное оружие. Об этом 19 января заявил в ходе телефонного брифинга высокопоставленный представитель Госдепа США.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Эти проекты конституционных изменений могут свидетельствовать о планах разрешить размещение на территории как обычных, так и ядерных сил России», — сказал он.

По словам представителя Госдепа, изменения в конституцию республики якобы содержат формулировку, которую возможно истолковать как «открывающую России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии».

Кроме того, он добавил, что в Вашингтоне оценивают возможность размещения российского ядерного оружия на белорусской территории на основе публичных выступлений президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Дискуссии о ядерном оружии в Белоруссии Лукашенко начал в ноябре. Он говорил об этом», — указал представитель Госдепа. При этом он не привел каких-либо других доказательств своих утверждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что возможность добиться существенного прогресса в разрешении вопросов безопасности в Европе есть у России, США и Евросоюза.