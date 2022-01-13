Москва, , 15:31 — REGNUM Россия не станет «махать дубиной» в случае введения новых санкций со стороны США. Об этом 13 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы не будем никогда махать дубинкой и требовать на переговорах, что если вы так не поступите, то мы вас будем бить», — сказал Лавров.

По словам Лаврова, Москва будет реагировать на реальное развитие событий.

Ранее в Конгрессе США был представлен законопроект о санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Он предусматривает санкции против газопровода «Северный поток — 2», российского банковского сектора, а также запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом России.