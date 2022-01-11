Москва, 11 января 2022, 14:35 — REGNUM Россия не видит повода для тревоги в связи с ходом переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности, заявила 11 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российская делегация надеется на серьёзный разговор в рамках Совета Россия — НАТО, в отношениях Москвы и Североатлантического альянса наступил момент истины. По словам дипломата, делегация едет в Брюссель с абсолютно реалистичными ожиданиями, но и с надеждой на «серьёзный, глубокий разговор по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности».