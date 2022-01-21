Женева, Швейцария, , 18:28 — REGNUM Вопрос ядерной программы Ирана — это та тема, где у России и США успешно получалось взаимодействовать, сообщил 21 января американский госсекретарь Энтони Блинкен. Тема ядерной сделки с Ираном обсуждалась на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Встреча Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном Mid.ru

Блинкен «Я также должен отметить, что у нас с министром иностранных дел [Лавровым] была возможность обсудить Иран — пример того, как США и Россия могут работать вместе по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес».

Оценивая ход переговоров с Ираном о восстановлении прежнего формата ядерной сделки, глава американской дипломатии сказал, что они дошли до рубежа, ведь если в ближайшие недели не удастся достичь договорённости с Тегераном, то процесс станет необратимым: «прогресс Ирана в ядерной сфере сделает невозможным восстановление» ядерной сделки.

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Он выразил надежду на то, что Москва со своей стороны повлияет на Тегеран. В противном случае Вашингтону придётся иначе «бороться с угрозой, которую представляет собой возобновленная ядерная программа Ирана».

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