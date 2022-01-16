Москва, , 08:38 — REGNUM Развертывания вооружений на Украине не исключили в России. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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"Мы не собираемся говорить, что не будем размещать наступательные вооружения на территории Украины», — отметил он и добавил, что РФ «не собирается нападать на Украину», а обвинения «в подготовке провокации на Донбассе — ложные».

Песков отметил, что власти РФ рассчитывают, что диалог с НАТО по гарантиям безопасности не затянется.

Ранее он заявил, что РФ и США по-прежнему остаются на «совершенно разных треках», и сложившаяся ситуация вызывает беспокойство.