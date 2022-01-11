11 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова замглавы МИД РФ о том, что на переговорах с США по теме нерасширения НАТО прогресса нет.

Артур Савин, , 23:46 — REGNUM Заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что прогресса на переговорах с США по теме нерасширения НАТО нет и какого-то улучшения в этом вопросе делегации добиться не удалось, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 11 января в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Красные линии»: переговоры между Россией и США в Женеве – все новости»

"А что толку от того, если бы прогресс был? Верить американским партнёрам — всё равно, что верить козлу в огороде, что тот капусту не съест», — отмечает Григорий М.

Многие пользователи пришли к выводу, что слишком уж завышенные надежды были у тех, кто планировал увидеть, как НАТО подписывает документ о своей фактической капитуляции. Да и ждать, что подобные договорённости будут иметь какую-то ощутимую силу в будущем, — тоже не приходится, отмечают граждане.

«Даже если бы НАТО прибежало к России с распростёртыми объятиями и расписалось бы на всевозможных бумажках, то это всё равно бы ничего не дало. Потому что Запад рассматривает Россию в качестве очередной банановой республики, которую достаточно лишь убедить в дружелюбных намерениях, а затем банально и цинично ударить в спину», — поделился свои мнением Михаил Р.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это было ясно и до переговоров. США всегда врут, им плевать на интересы других стран и народов. Они всё никак не могут нажраться своими долларами. У них нет ни чести, ни совести, ничего человеческого. Это государство — паразит, которое высасывает соки со всего мира, постоянно гадит, стравливает народы, мешает всем, тормозит развитие цивилизации», — указывает Алексей С.

Некоторые комментаторы отмечают, что не стоило ждать, что НАТО так просто пойдёт на уступки России. Граждане убеждены, что представители альянса будут биться до конца и будет крайне тяжело убедить их в том, что правильный путь — нерасширение.

«Чего, собственно говоря, и следовало ожидать. Не для того НАТО создавали, чтобы вдруг отказаться от идеи давления на Россию. Уступки в сторону России станут для Североатлантического альянса началом конца», — считает Леонид П.

Оружие США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что российские делегаты, судя по всему, почувствовали иллюзию той силы, которая сопутствовала делегациям Советского Союза во время международных переговоров.

«Ну и где же все те, кто видел в этих переговорах победоносную поступь Российской Федерации? Вспомнила бабка, как девкою была. Это я про то, что подобные переговоры приводили к реальным результатам во времена существования СССР, когда нашу страну действительно уважали. Сейчас наше руководство пытается делать вид, что оно имеет вес в мире, но мы видим, как нас раз за разом прокатывают», — пишет Иван И.

Ряд пользователей напоминает о том, что прошедшие переговоры были лишь первой частью встречи по поводу нерасширения сил НАТО на восток, поэтому ещё рано ставить крест на попытках российского руководства добиться от Запада гарантий безопасности.

«Это ещё не последние переговоры. США тоже не дураки, повышают ставки. Кто знает, где завтра полыхнёт пожар цветных революций? Быть может, он сыграет свою негативную для России роль и ослабит её позиции на будущей встрече», — написал Андрей Б.

Напомним, 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил во время брифинга в Женеве о том, что прогресса на переговорах с США по теме нерасширения НАТО нет и какого-то улучшения в этом вопросе делегации добиться не удалось.