Москва, 13 января 2022, 12:57 — REGNUM Введение санкций против главы государства сравнимо с разрывом отношений. Об этом 13 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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«Это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений», — заявил Песков.
«Что готова делать Россия? Россия всегда готова и всегда будет делать то, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны», — указал он.