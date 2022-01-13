Стокгольм, , 12:17 — REGNUM 12 января премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон должна была начать переговоры с оппозицией по вопросу выработки единой линии в области внешней политики после «ультиматума» со стороны России. Однако в ходе дебатов в парламенте премьер-министр страны заявила, что ее правительство не будет менять внешнеполитическую стратегию, передает телеканал SVT.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

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НАТО и ухудшающаяся ситуация с безопасностью в Европе заняли большую часть дебатов в парламенте Швеции. Несколько партийных лидеров, в том числе Анни Лёф («Центристы»), подняли вопрос о так называемом «варианте НАТО», то есть о возможности Швеции подать заявку на членство оборонительном альянсе.

Но Магдалена Андерссон отказалась от этой возможности.

«Сейчас нужна стабильность, сейчас не время менять линию политики безопасности Швеции», — заявила премьер-министр страны, дав понять, что смены с политики нейтралитета на ситуацию, при которой Швеция еще не подала, но может подать заявку в НАТО, не произойдет.