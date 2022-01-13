Москва, , 15:25 — REGNUM Соединенные Штаты недооценивают Россию и ее потенциал, заявил 13 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«На выходе мы имеем зачастую очень примитивные трактовки того, что происходит у нас (в России) и как с нами надо иметь дело. Возможно, это следствие недооценки роли России в современном мире, недооценки нашего потенциала», — сказал Рябков в эфире телеканала RTVI.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что Соединённые Штаты хотят «выпустить пар» из инициативы России по гарантиям безопасности, но при этом стремятся приблизить военную инфраструктуру Североатлантического альянса к границам РФ.

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